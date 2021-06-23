В Израиле снова ужесточили антикоронавирусные меры

Власти Израиля снова ужесточили требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости в отдельных районах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает РИА Новости.

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На данный момент возвращается обязательное ношение масок в аэропортах, на пограничных пунктах и в местах оказания медицинской помощи. На карантин отправляются даже вакцинированные люди, если установлено, что они контактировали с заболевшим новым штаммом «дельта».

Ранее министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.

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ТЕГИ:Коронавирус
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