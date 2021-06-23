В Израиле снова ужесточили антикоронавирусные меры

На данный момент возвращается обязательное ношение масок в аэропортах, на пограничных пунктах и в местах оказания медицинской помощи. На карантин отправляются даже вакцинированные люди, если установлено, что они контактировали с заболевшим новым штаммом «дельта».

Ранее министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.

