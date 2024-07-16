В Израиле повестки ультраортодоксам начнут выдавать с 21 июля

В сообщении уточняется, что повестки будут направлены подлежащим службе представителям общины ультраортодоксальных иудеев, которые, согласно решению Верховного суда Израиля, должны наравне со всеми призываться в ряды вооруженных сил.

Как пишет газета The Times of Israel, в настоящий момент в Израиле насчитывается около 67 тысяч мужчин-ортодоксов, которые подлежат призыву в армию.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль прекратит войну в секторе Газа лишь после того, как будут достигнуты все её цели, в том числе ликвидацию радикалов ХАМАС и освобождение всех заложников, сообщает «Свободная пресса».