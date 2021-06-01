В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения

С 1 июня Израиль отменяет почти все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Times of Israel.

Уточняется, что отменяются ограничения на численность собраний и мероприятий, гражданам не нужно для допуска куда-либо предъявлять документ о вакцинации.