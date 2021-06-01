В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения
С 1 июня Израиль отменяет почти все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Times of Israel.
Уточняется, что отменяются ограничения на численность собраний и мероприятий, гражданам не нужно для допуска куда-либо предъявлять документ о вакцинации.
Обязательное ношение масок в общественных местах в закрытых помещениях остается, также не отменяется требование для въезжающих в страну проходить обязательный карантин.
Сообщается, что в возрастной группе от 20 лет вакцинировались более 70 % населения, со следующей недели начнется вакцинация для детей от 12 до 15 лет.
Ранее стало известно, что власти Израиля с 31 мая запрещают выезд гражданам в Россию и Аргентину из-за пандемии коронавируса,
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