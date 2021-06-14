ВОЗ расследует случаи миокардита после использования вакцины Pfizer
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает информацию о случаях возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы), возникших после применения вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля», — цитирует Симао РИА Новости.
Отмечается, что ВОЗ изучает, является ли миокардит признаком воздействия вакцины, или же это явление «обычное распределение в популяции».
Помощник главы ВОЗ добавила, что организация опубликует соответствующие научные данные, как только они появятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru