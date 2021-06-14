ВОЗ расследует случаи миокардита после использования вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает информацию о случаях возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы), возникших после применения вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля», — цитирует Симао РИА Новости.

Отмечается, что ВОЗ изучает, является ли миокардит признаком воздействия вакцины, или же это явление «обычное распределение в популяции».

Помощник главы ВОЗ добавила, что организация опубликует соответствующие научные данные, как только они появятся.

