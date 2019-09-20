В Израиле обеспокоились словами Путина о русскоязычном государстве

20 сентября 201907:45
Алена Якушова

Газета The Times of Israel пишет, что Россия может как поддержать Израиль, так и провести враждебную интервенцию. Подробнее в материале НСН.

Во вторник, 17 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. «Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал он.

Путин отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения, и сейчас они находятся на небывалом уровне. Так, например, в 2018 году торговля между двумя странам выросла на 9 процентов, отметил президент РФ. Однако израильские СМИ с настороженностью отнеслись к словам российского президента.

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«Россия поддерживает прочные связи с некоторыми русскоязычными странами, предлагая им выгодные торговые условия и политическую поддержку. Она также показала высокий уровень вмешательства, иногда враждебного, в русскоязычные страны. При Путине Россия углубила свой союз с Ираном, несмотря на призывы этой страны уничтожить Израиль и предполагаемые попытки разработать ядерное и другое оружие в контексте конфликта Ирана с Израилем. Россия также поддерживает президента Сирии Башара Асада и Хезболлу и является одной из немногих крупных держав в мире, имеющих официальные отношения с официальными лицами ХАМАСа», — цитирует спецкор НСН статью Times of Israel.

Напомним, что ливанская шиитская организация Хезболла и палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, признаны террористическими организациями Израилем, США, Канадой, а также частично Евросоюзом, Великобританией, Австралией и некоторыми другими странами. В России эти организации террористическими не признаны.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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