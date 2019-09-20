В Израиле обеспокоились словами Путина о русскоязычном государстве

Во вторник, 17 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. «Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал он.

Путин отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения, и сейчас они находятся на небывалом уровне. Так, например, в 2018 году торговля между двумя странам выросла на 9 процентов, отметил президент РФ. Однако израильские СМИ с настороженностью отнеслись к словам российского президента.