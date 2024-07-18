В Израиле мужчину арестовали за угрозы убийства Нетаньяху

По данным местной полиции, свои угрозы злоумышленник распространял в социальных сетях.

«Детективы вычислили подозреваемого, он был задержан для допроса, после которого состоится слушание о продлении срока ареста», - указали израильские правоохранители.

Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».