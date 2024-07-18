В Израиле мужчину арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Полиция Израиля арестовала жителя северного израильского города Биньямина, который угрожал убить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, свои угрозы злоумышленник распространял в социальных сетях.
«Детективы вычислили подозреваемого, он был задержан для допроса, после которого состоится слушание о продлении срока ареста», - указали израильские правоохранители.
Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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