В Израиле 3 мая снимут запрет на передвижение по стране
В Израиле с 3 мая снимут введенный ранее из-за коронавируса запрет на передвижение по стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент минтуризма Израиля в РФ и СНГ.
В связи этим некоторые гостиницы смогут начать работу для приема внутренних туристов. Отмечается, что такое решение было принято по итогам совещания премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с министром туризма Израиля Яривом Левином.
Уточняется, что возобновить работу смогут только небольшие гостиницы и отели с отдельным входом в номера. Такие гостиницы получат специальное обозначение, которое будет подтверждать их возможность работы в период пандемии коронавируса.
Как пишет РИА Новости, в Израиле, по данным на 27 апреля, число заражений коронавирусом превысило 15,5 тысяч. Более 7 тысяч пациентов вылечились, 204 человека умерли.
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