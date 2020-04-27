В Израиле 3 мая снимут запрет на передвижение по стране

В Израиле с 3 мая снимут введенный ранее из-за коронавируса запрет на передвижение по стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент минтуризма Израиля в РФ и СНГ.

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В связи этим некоторые гостиницы смогут начать работу для приема внутренних туристов. Отмечается, что такое решение было принято по итогам совещания премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с министром туризма Израиля Яривом Левином.

Уточняется, что возобновить работу смогут только небольшие гостиницы и отели с отдельным входом в номера. Такие гостиницы получат специальное обозначение, которое будет подтверждать их возможность работы в период пандемии коронавируса.

Как пишет РИА Новости, в Израиле, по данным на 27 апреля, число заражений коронавирусом превысило 15,5 тысяч. Более 7 тысяч пациентов вылечились, 204 человека умерли.

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