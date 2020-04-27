Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн

Количество человек, зараженных коронавирусом COVID-19 в мире, превысило 3 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса (США), который ведет статистику на основе правительственных данных.

Так, по данным на 27 апреля, в мире число инфицированных людей составляет 3 002 303, среди которых 208 131 пациентов умерли, 878 813 – выздоровели.

Напомним, Всероссийская организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. Впервые этот новый тип коронавируса был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.



