В итальянском городе Белькастро запретили болеть
Мэр итальянского города Белькастро Антонио Торкья издал указ, требующий от местных жителей «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной».
Торкья призвал относиться к новому указу «с долей иронии», потому что таким образом глава города хотел указать на недостаточный объем ресурсов в области здравоохранения региона.
«Это не просто провокация, указ — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», – подчеркнул Торкья.
В Белькастро проживает около 1300 человек, половина из них – пожилые, в городе есть медцентр, но он часто закрыт, а дежурные врачи не работают в выходные, праздники и по ночам в рабочие дни. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 км.
Ранее стало известно, что с начала эпидемического сезона в Казахстане выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru