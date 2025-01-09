В итальянском городе Белькастро запретили болеть

Торкья призвал относиться к новому указу «с долей иронии», потому что таким образом глава города хотел указать на недостаточный объем ресурсов в области здравоохранения региона.

«Это не просто провокация, указ — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», – подчеркнул Торкья.



В Белькастро проживает около 1300 человек, половина из них – пожилые, в городе есть медцентр, но он часто закрыт, а дежурные врачи не работают в выходные, праздники и по ночам в рабочие дни. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 км.

Ранее стало известно, что с начала эпидемического сезона в Казахстане выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, напоминает RT.

