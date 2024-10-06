В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину
6 октября 202416:58
Сотни листовок с поздравлением президенту России Владимиру Путину с днем рождения появились в итальянском городе Генуя. Об этом сообщил Telegram-канал Donbass italia.
Листовки появились на заборах, стенах домов и лестницах. Поздравления написаны на русском и итальянском языках.
Как отмечает Telegram-канал, симпатии к президенту России разделяют много итальянцев.
Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Ему исполнится 72 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru