В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину

Сотни листовок с поздравлением президенту России Владимиру Путину с днем рождения появились в итальянском городе Генуя. Об этом сообщил Telegram-канал Donbass italia.

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Листовки появились на заборах, стенах домов и лестницах. Поздравления написаны на русском и итальянском языках.

Как отмечает Telegram-канал, симпатии к президенту России разделяют много итальянцев.

Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Ему исполнится 72 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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