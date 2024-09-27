«Проклятие и начало конца»: На Западе испугались «ядерных» заявлений Путина

Макгрегор предупредил, что размещение на территории этих стран военных баз США приравняется к финансированию военной машины США, за чем последует ответ Москвы.

В Евросоюзе же поспешили заявить, что не изменят своей позиции по Украине из-за новых пунктов в ядерной доктрине РФ.

«Несомненно, мы решительно отвергаем эту угрозу, и позиция Европейского союза остается неизменной. Мы также стараемся донести ее именно такой до других партнеров», - заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Неоднозначно на заявления российского президента отреагировали в Италии. Так, вице-премьер страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Италия даже думать не хочет о применении ядерного оружия, при этом в связи с новой риторикой Москвы он выразил надежду на «скорое завершение конфликта» на Украине.

«Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», - приводит его слова РИА Новости.

Сальвини добавил, что Италия, разумеется, поддерживает Киев, но не позволит Украине использовать оружие страны для атак по российским территориям.

Западу стоило бы более серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина, когда он говорит о возможном применении ядерного оружия, однако мало кто действительно слышит заявления о красных линиях Москвы, рассказал в беседе с НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

«Мы видим, что Украина уже сейчас атакует территорию России, пусть не ракетами, но дронами, танки около Курска стоят, в последний раз так было 80 лет назад. Это страшная ситуация», - сказал он.

Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что новые заявления Путина не будут услышаны на Западе.

Обновление ядерной доктрины РФ остудит «горячие головы» стран НАТО и Прибалтики, в большей степени эти изменения направлены на них, а не на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

