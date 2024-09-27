«Проклятие и начало конца»: На Западе испугались «ядерных» заявлений Путина
Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание мирового сообщества. Разведка США призвала не разрешать бить американским оружием вглубь РФ Европа делает вид, что не паникует.
Изменения ядерной доктрины России и заявления президента Владимира Путина на этот счет привлекли внимание всего мирового сообщества. Кто-то сделал вид, что новые правила игры ничего не изменят, кто-то – пустился в угрозы и нападение, которое, как известно, лучшая защита. Так или иначе, западные СМИ заподозрили испуг в глазах тех, кто сегодня принимает важные решения на геополитической арене.
США: ОСУЖДЕНИЯ И «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД»
Вашингтон, как и ожидалось, негативно отреагировал на новые заявления Владимира Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные изменения ядерной доктрины РФ «безответственными» и «несвоевременными». Он от лица властей США призвал осудить подобную риторику Москвы, которая якобы не вписывается в современные реалии.
«Я бы посоветовал сделать это сейчас (осудить РФ, прим. НСН), особенно когда весь мир собрался, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», — сказал он, имея в виду Генассамблею ООН.
При этом сразу же после появились сообщения о том, что разведка США теперь видит явные риски того, что Москва жестко ответит Вашингтону в случае разрешения Киеву «бить по России» дальнобойными ракетами. «Не исключены атаки со смертельным исходом», сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Среди возможных вариантов ответа Москвы названы активизация диверсионных действий в Европе (поджоги и так далее), а также потенциальные атаки на европейские и американские военные базы. При всех этих рисках разведка уверена, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие не поможет изменить ситуацию в пользу Украины.
Примечательно, что изменения в ядерную доктрину России были анонсированы во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Зеленский принимал участие в Генассамблее ООН, а также привез Байдену «план победы». Источники сообщают, что «план» Зеленского заключался в том, чтобы любым способом получить разрешение на удары вглубь России. При этом буквально накануне Зеленский провел встречу с американским лидером, Байден в типичной манере пообещал Киеву помогать, намекнул, что Украине нужно укреплять свои позиции на передовой, а вот на «план победы» Байден не взглянул.
ЕВРОПА: НИЧЕГО НОВОГО И ПРОКЛЯТИЯ
Президент Польши Анджей Дуда призвал оценить новую ядерную доктрину России без паники и хладнокровно.
«Путин повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине в течение многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в её распоряжении, в случае угрозы для России», - приводит его слова TVN24.
Дуда добавил, что президент России и его генералы «хорошо знают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот проклят, поэтому они до сих пор его не применили».
При этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что повод для паники в Европе все-таки есть. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что Путин своими «ядерными» заявлениями дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды.
«Он шлет сигнал таким странам как Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, а также Финляндия, Швеция и Дания. Мол, не думайте, что можете ударить по нам со своей территории ракетами, к которым имеют отношение американский военный персонал и техника, и при этом выйти сухими из воды», - уверен он.
Макгрегор предупредил, что размещение на территории этих стран военных баз США приравняется к финансированию военной машины США, за чем последует ответ Москвы.
В Евросоюзе же поспешили заявить, что не изменят своей позиции по Украине из-за новых пунктов в ядерной доктрине РФ.
«Несомненно, мы решительно отвергаем эту угрозу, и позиция Европейского союза остается неизменной. Мы также стараемся донести ее именно такой до других партнеров», - заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Неоднозначно на заявления российского президента отреагировали в Италии. Так, вице-премьер страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Италия даже думать не хочет о применении ядерного оружия, при этом в связи с новой риторикой Москвы он выразил надежду на «скорое завершение конфликта» на Украине.
«Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», - приводит его слова РИА Новости.
Сальвини добавил, что Италия, разумеется, поддерживает Киев, но не позволит Украине использовать оружие страны для атак по российским территориям.
Западу стоило бы более серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина, когда он говорит о возможном применении ядерного оружия, однако мало кто действительно слышит заявления о красных линиях Москвы, рассказал в беседе с НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
«Мы видим, что Украина уже сейчас атакует территорию России, пусть не ракетами, но дронами, танки около Курска стоят, в последний раз так было 80 лет назад. Это страшная ситуация», - сказал он.
Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что новые заявления Путина не будут услышаны на Западе.
Обновление ядерной доктрины РФ остудит «горячие головы» стран НАТО и Прибалтики, в большей степени эти изменения направлены на них, а не на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
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