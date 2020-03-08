В итальянской деревне в домах из кранов потекло игристое

В домах одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья из водопроводных кранов вместо воды начало течь игристое розовое вино.

Врачи рассказали о безопасной «тактической» дозе алкоголя

Причиной неожиданной коммунальной неполадки тали технические проблемы Это произошло на близлежащей винодельне в Сетеккани. Из-за более высокого давления в трубах винодельни напиток через образовавшуюся течь попал в водопровод.

Власти успокоили жителей деревни тем, что утечка вина не навредит их здоровью и принесли извинения жителям за случившееся в Facebook.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН не стал выделять разницу между алкогольными напитками в плане пагубного воздействия на человеческий организм. По словам специалиста, существенная разница между пивом и вином не доказана.



