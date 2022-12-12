В Италии заявили, что ЕС близок к соглашению по потолку цен на газ

По его словам, министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин «упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ».

«Мы почти достигли этого», — отметил дипломат.

Ранее снизить потолок цен на российский газ потребовали 12 государств Европейского союза. Они настаивают на смягчении энергокризиса и его влиянии на европейских потребителей и бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

