В Италии зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии превысило 16 тысяч, что стало наибольшим показателем с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что в разгар пандемии весной количество заражений в сутки не превышало 6,5 тысяч.
Общее количество заражений в Италии составило 465 тысяч, из которых 36,9 тыс. закончились летальным исходом. В частности, за минувшие сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 136 человек, среди выздоровевших - более 2 тыс. человек.
В России, по данным оперштаба, также растет число заражений инфекцией. Так, за минувшие сутки число новых случаев составило 15,9 тысяч человек.
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