В Италии зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID-19

Отмечается, что в разгар пандемии весной количество заражений в сутки не превышало 6,5 тысяч.

Общее количество заражений в Италии составило 465 тысяч, из которых 36,9 тыс. закончились летальным исходом. В частности, за минувшие сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 136 человек, среди выздоровевших - более 2 тыс. человек.

В России, по данным оперштаба, также растет число заражений инфекцией. Так, за минувшие сутки число новых случаев составило 15,9 тысяч человек.







