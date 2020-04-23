В Италии вылеченных с COVID-19 за сутки впервые стало больше заразившихся
Число излечившихся после заражения коронавирусом в Италии за последние сутки впервые превысило число новых инфицированных. Выписано из больниц за 24 часа 3 033 пациента, заражённых за это время выявлено 2 646. Об этом объявил руководитель Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
Несмотря на положительную динамику в этой части, на Апеннинах сохраняется высокая смертность среди инфицированных COVID-19: от осложнений, вызванных инфекцией за последние сутки скончались 464 человека, передает ТАСС.
Общее число умерших в Италии достигло 25 549. Всего в стране с начала распространения коронавируса им заразились почти 190 тысяч граждан.
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Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
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