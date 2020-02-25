В 103 года скончался старейший американский мафиози

Джон Сонни Франчезе из мафиозной семьи Коломбо умер в Нью-Йорке. Ему было 103 года, сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Он считался вторым в иерархии мафиозной семьи Коломбо в Нью-Йорке до 1990-х годов. Прокуроры называли его одним из самых страшных убийц в истории.

Франчезе стал членом мафии, когда ему было 33 года. Впервые был осуждён в 1967 году за организацию ограблений четырёх банков. В суде он хвалился причастностью к 50 убийствам.

Франчезе не один раз сидел в тюрьме. В последний раз он вышел из нее в год своего столетия. Это было в 2017 году.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что участник «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок заключения в амурской колонии, каждый месяц получал деликатесные продукты на сумму до 60 тысяч рублей.