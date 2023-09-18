У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
18 сентября 202323:43
Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки произошли у берегов префектуры Мияги.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тысячи. Пострадали более 2,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru