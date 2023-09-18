У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки произошли у берегов префектуры Мияги.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тысячи. Пострадали более 2,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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