В Италии появились билборды с призывами остановить поставки оружия Украине

CNN также отмечает, что эти щиты были оплачены политическим альянсом Sovranita Popolare, который ранее критиковал антипандемийные ограничения в Италии. Некоторые билборды были демонтированы по требованию властей.

Украинское посольство выразило обеспокоенность и призвало пересмотреть порядок размещения рекламы. В Sovranita Popolare считают, что большинство итальянцев против военной помощи Украине, и заявляют, что уже два года в стране ведется русофобская кампания, нацеленная на разжигание ненависти к России и ее культуре, передает «Радиоточка НСН».

