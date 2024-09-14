В Италии появились билборды с призывами остановить поставки оружия Украине
Рекламные щиты с пророссийскими лозунгами и призывами к миру появились в нескольких итальянских городах, включая Рим, Верону и Пизу, сообщает CNN.
На одном из плакатов в столице было написано: «Хватит тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира». На другом изображено рукопожатие с флагами России и Италии, сопровожденное текстом «Россия нам не враг».
CNN также отмечает, что эти щиты были оплачены политическим альянсом Sovranita Popolare, который ранее критиковал антипандемийные ограничения в Италии. Некоторые билборды были демонтированы по требованию властей.
Украинское посольство выразило обеспокоенность и призвало пересмотреть порядок размещения рекламы. В Sovranita Popolare считают, что большинство итальянцев против военной помощи Украине, и заявляют, что уже два года в стране ведется русофобская кампания, нацеленная на разжигание ненависти к России и ее культуре, передает «Радиоточка НСН».
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