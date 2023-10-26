В Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но не смог их забрать

Бездомный из итальянского города Сенигаллия выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не смог забрать деньги из-за отсутствия документов, пишет газета Corriere Adriatico.

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Мужчина по имени Джанлуиджи регулярно покупал лотерейные билеты и использовал одну и ту же комбинацию цифр. В минувший вторник бездомный приобрел билет стоимостью 1,5 евро и выиграл 37 тысяч.

Забрать деньги мужчина не смог из-за отсутствия карты медицинского страхования. На помощь бездомному пообещала прийти благотворительная организация Caritas.

Ранее житель Франции выиграл в лотерею 130 миллионов евро. Выигрыш стал крупнейшим в стране в 2023 году, отмечает «Радиоточка НСН».

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