В Испанских городах туристы смогут пользоваться аэротакси

Беспилотные аэромобили рассчитаны на одного пассажира или перевозку до 150 килограммов груза. Аэротакси будут подниматься на высоту от 100 до 300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.

Ранее первые испытания воздушного такси EHang 216 прошли в Вене. Аэромобиль успешно совершил несколько взлетов и посадок с пассажирами на борту.

