В Испанских городах туристы смогут пользоваться аэротакси

В 2022 году в испанских городах Барселона и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает «ЕвроПульс».

Перед этим летающий транспорт будет аттракционом для туристов и местных жителей. Это необходимо для того, чтобы эксперты оценили его практичность и воздействие на окружающую среду.

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Беспилотные аэромобили рассчитаны на одного пассажира или перевозку до 150 килограммов груза. Аэротакси будут подниматься на высоту от 100 до 300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.

Ранее первые испытания воздушного такси EHang 216 прошли в Вене. Аэромобиль успешно совершил несколько взлетов и посадок с пассажирами на борту.

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