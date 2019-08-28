«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» создадут систему аэротакси в Москве

Структура холдинга "Вертолеты России" - "ВР-технологии" - в ходе авиасалона МАКС-2019 договорилась с "Яндекс.Такси" о создании системы воздушного такси в Москве, пишет газета "Ведомости".

Генеральный директор "ВР-технологий" Александр Охонько рассказал, что в рамках соглашения компании разработают экосистему, в которую войдут беспилотные и пилотируемые аппараты, система управления воздушным трафиком и другие компоненты.

Охонько добавил, что пробные полеты в московские пригороды и зону МКАД начнутся уже в следующем году.

Глава "ВР-технологий" также рассказал агентству РИА Новости о том, во сколько обойдутся услуги нового сервиса. По его словам, стоимость 15-минутного полета составит около 3 тысяч рублей в аэротакси бизнес-класса и 2,7 тысячи за стандартное место.

