В Испании зафиксировано 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
Минздрав Испании объявил о регистрации в стране 11 случаев заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженном в Индии. Об этом сообщает Associated Press.
По словам главы испанского Минздрава Каролины Дариас, эти случаи были двумя отдельными вспышками, обнаруженными в последние дни.
Дариас добавила, что в четверг Испания направит в Индию самолет с медикаментами, в том числе кислородом и дыхательными аппаратами. На прошлой неделе правительство Испании одобрило поставку семи тонн медицинских материалов в качестве помощи Индии в борьбе с волной коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- В Испании зафиксировано 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
- СК возбудил дело после обнаружения тела блогерши в лесу под Екатеринбургом
- В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 6 мая
- ВОЗ сообщила о более 721 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки
- В центре Чумакова заявили, что вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19
- G7 призвала Москву принять меры по деэскалации на украинских границах и в Крыму
- В РФ облегчат условия заключения в СИЗО к 2030 году
- «Большая семерка» высказалась за стабильные отношения с Россией
- G7 призвали Белоруссию провести новые выборы
- В России планируют сократить число заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru