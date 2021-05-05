В Испании зафиксировано 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

Минздрав Испании объявил о регистрации в стране 11 случаев заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженном в Индии. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы испанского Минздрава Каролины Дариас, эти случаи были двумя отдельными вспышками, обнаруженными в последние дни.

Дариас добавила, что в четверг Испания направит в Индию самолет с медикаментами, в том числе кислородом и дыхательными аппаратами. На прошлой неделе правительство Испании одобрило поставку семи тонн медицинских материалов в качестве помощи Индии в борьбе с волной коронавируса.



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ТЕГИ:КоронавирусИспания
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