В Испании зафиксировано 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

Минздрав Испании объявил о регистрации в стране 11 случаев заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженном в Индии. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы испанского Минздрава Каролины Дариас, эти случаи были двумя отдельными вспышками, обнаруженными в последние дни.



Дариас добавила, что в четверг Испания направит в Индию самолет с медикаментами, в том числе кислородом и дыхательными аппаратами. На прошлой неделе правительство Испании одобрило поставку семи тонн медицинских материалов в качестве помощи Индии в борьбе с волной коронавируса.





