В Испании туристы стоят в очереди на посещение пляжа

По данным агентства, в конце июня при входе на пляж "Риазор" была установлена специальная арка со встроенной светофорной системой, которая определяет можно или нельзя войти на пляж в зависимости от количества уже отдыхающих там людей. Отмечается, что степень заполненности пляжа можно проверять на сайте.

Такие меры были приняты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ряд прибрежных территорий были закрыты, в связи с чем необходимо было сдержать поток туристов, направившихся на открытые пляжи.







