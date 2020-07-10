В Испании туристы стоят в очереди на посещение пляжа
Туристы в испанском городе Ла-Корунья стоят в очереди, чтобы посетить пляж. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в конце июня при входе на пляж "Риазор" была установлена специальная арка со встроенной светофорной системой, которая определяет можно или нельзя войти на пляж в зависимости от количества уже отдыхающих там людей. Отмечается, что степень заполненности пляжа можно проверять на сайте.
Такие меры были приняты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ряд прибрежных территорий были закрыты, в связи с чем необходимо было сдержать поток туристов, направившихся на открытые пляжи.
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