В Испании туристы стоят в очереди на посещение пляжа

Туристы в испанском городе Ла-Корунья стоят в очереди, чтобы посетить пляж. Об этом сообщает РИА Новости.

Московские пляжи не стали открывать из-за коронавируса

По данным агентства, в конце июня при входе на пляж "Риазор" была установлена специальная арка со встроенной светофорной системой, которая определяет можно или нельзя войти на пляж в зависимости от количества уже отдыхающих там людей. Отмечается, что степень заполненности пляжа можно проверять на сайте.

Такие меры были приняты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ряд прибрежных территорий были закрыты, в связи с чем необходимо было сдержать поток туристов, направившихся на открытые пляжи.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ТуристыИспанияПляжи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры