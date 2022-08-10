В Испании соцслужбы забрали двоих детей у гражданки России

«В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей», — отметили в диппредставительстве.

Генконсульство отмечает, что детей изъяли без предварительного уведомления родителей, пишет RT. Дипломаты направили запросы в компетентные органы, соцслужбы Испании для получения разъяснений, в том числе был направлен официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. Ответа от испанской стороны пока не последовало.

Диппредставительство находится на связи с пострадавшей россиянкой и оказывает ей юридическую и консульскую помощь.

