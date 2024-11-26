В японском Саппоро произошел взрыв
Взрыв прогремел в здании в японском городе Саппоро. Об этом сообщил телеканал NHK.
Инцидент произошел в центральном квартале города. По данным СМИ, после хлопка в одном из зданий произошел пожар. Что могло стать причиной ЧП, неизвестно.
Как сообщили спасательные службы, в результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, один госпитализирован без сознания в тяжелом состоянии. На месте находятся около 20 пожарных расчетов, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком городе Алиага, данных о пострадавших нет, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru