В японском Саппоро произошел взрыв

Взрыв прогремел в здании в японском городе Саппоро. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел в центральном квартале города. По данным СМИ, после хлопка в одном из зданий произошел пожар. Что могло стать причиной ЧП, неизвестно.

Как сообщили спасательные службы, в результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, один госпитализирован без сознания в тяжелом состоянии. На месте находятся около 20 пожарных расчетов, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком городе Алиага, данных о пострадавших нет, напоминает РЕН ТВ.

