В Испании назвали возможного главу штаба будущей армии Евросоюза
Испанский генерал Арольдо Ласаро, который уходит с поста командира миротворцев ООН в Ливане, вероятно, возглавит штаб будущей армии Евросоюза — Еврокорпус. Об этом сообщила газета El Pais.
Если соответствующее соглашение будет достигнуто, отмечает издание, Ласаро в будущем сможет стать руководителем предполагаемой миссии ЕС по контролю за соблюдением российско-украинского перемирия. В таком случае командование возьмут на себя британские и французские военные.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что военные в Европе готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании назвали возможного главу штаба будущей армии Евросоюза
- Иностранный теплоход столкнулся с двумя судами в Санкт-Петербурге
- Депутат пообещала запретить россиянам покупать жилье за наличные в 2025 году
- В Госдуме считают, что нужно пересмотреть выдачу лицензий в РПЛ из-за «Химок»
- Сафронов рассказал о последней встрече с папой римским Франциском
- Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
- Религиовед назвал наиболее вероятных кандидатов на пост нового папы римского
- В Госдуме разработали законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
- Аргентина объявит недельный траур после смерти папы римского
- Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru