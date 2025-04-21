В Испании назвали возможного главу штаба будущей армии Евросоюза

Если соответствующее соглашение будет достигнуто, отмечает издание, Ласаро в будущем сможет стать руководителем предполагаемой миссии ЕС по контролю за соблюдением российско-украинского перемирия. В таком случае командование возьмут на себя британские и французские военные.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что военные в Европе готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией.

