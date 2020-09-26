В Испании красное вино затопило завод

Видео, разошедшееся по социальным сетям, оценили пользователи.

«Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже помогает, пьет все с момента зарождения потока», - прокомментировал пользователь Алекс Родригес эпизод, где мужчина пьет вино прямо с асфальта.

«Еще осталось?» - спросил пользователь Navarrethe и опубликовал в комментариях кадр из фильма «Беги, Лола, беги».

Для виноделов региона Кастилии-ла-Манчи год стал убыточным из-за ограничений на фоне коронавируса, раннего сбора урожая и проливных дождей, которые его прервали, сообщает РИА Новости.



