В Испании красное вино затопило завод
В испанской винодельне Vitivinos, расположенной в Вильямалеа региона Кастилии-ла-Манчи, 50 тысяч литров красного вина затопили территорию местного завода. Инцидент вызвал поток шуток в соцсетях, сообщает радио Альбасете.
Из-за механического повреждения прорвало винную бочку емкостью 50 тысяч литров. Работники не справились с проблемой и снимали красный поток на территории винодельни.
Видео, разошедшееся по социальным сетям, оценили пользователи.
«Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже помогает, пьет все с момента зарождения потока», - прокомментировал пользователь Алекс Родригес эпизод, где мужчина пьет вино прямо с асфальта.
«Еще осталось?» - спросил пользователь Navarrethe и опубликовал в комментариях кадр из фильма «Беги, Лола, беги».
Для виноделов региона Кастилии-ла-Манчи год стал убыточным из-за ограничений на фоне коронавируса, раннего сбора урожая и проливных дождей, которые его прервали, сообщает РИА Новости.
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