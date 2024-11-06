В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Уточняется, что партия наркотика, которая была перехвачена в порту Альхесираса, стала крупнейшей за всю историю наркоторговли в Испании и второй по величине в Европе.

«Очевидно, что эти 13 тонн кокаина предназначались не только для испанского рынка, который не может справиться с таким количеством. Этот наркотик предназначался для распространения по всей Европе», — заявил глава Центральной бригады по борьбе с наркотиками Национальной полиции Антонио Хесус Мартинес.

В полиции Испании отметили, что в рамках расследования были проведены пять обысков в Мадриде и Аликанте, один человек был задержан, ещё двое сумели скрыться и были объявлены в розыск.

Ранее таможенники Пскова обнаружили более 110 кг экстази, которые пытались провезти в грузовике из Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».