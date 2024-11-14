В Испании из-за наводнений погибли граждане 12 стран

В ведомстве уточнили, что кроме испанцев в числе погибших в автономном сообществе Валенсия оказались 26 иностранцев из 11 стран. Это граждане Румынии, Китая, Марокко и Великобритании, а также приехавшие в страну из Венесуэлы, Колумбии, Нидерландов, Парагвая, Туниса, Украины и Эквадора.

Отмечается, что граждан России среди жертв нет.

Также в центре добавили, что после анализа останков 216 погибших было установлено, что почти половина из них - лица старше 70 лет.

Ранее в Валенсии на массовые протесты вышли десятки тысяч испанцев, которые обвинили местные власти в медленной работе, в том числе, несвоевременной СМС-рассылке о наводнении, сообщает RT.

