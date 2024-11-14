В Испании из-за наводнений погибли граждане 12 стран
Граждане и подданные 12 стран стали жертвами наводнений на востоке Испании. Об этом сообщает центр интеграции данных королевства.
В ведомстве уточнили, что кроме испанцев в числе погибших в автономном сообществе Валенсия оказались 26 иностранцев из 11 стран. Это граждане Румынии, Китая, Марокко и Великобритании, а также приехавшие в страну из Венесуэлы, Колумбии, Нидерландов, Парагвая, Туниса, Украины и Эквадора.
Отмечается, что граждан России среди жертв нет.
Также в центре добавили, что после анализа останков 216 погибших было установлено, что почти половина из них - лица старше 70 лет.
Ранее в Валенсии на массовые протесты вышли десятки тысяч испанцев, которые обвинили местные власти в медленной работе, в том числе, несвоевременной СМС-рассылке о наводнении, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru