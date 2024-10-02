В Ирландии заявили о нехватке католических священников
Острая нехватка священников наблюдается в Ирландии. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, страна считается самой религиозной в Европе. Однако на фоне ряда скандалов в католической церкви здесь возникли проблемы со священнослужителями. Так, на ирландские Корк и Росс приходится около 70 приходов по несколько храмов, в которых работают 85 священников. Они не справляются с мессами и общественной нагрузкой одновременно. Известно, что епархия Корка и Росса намерена продать свой офис, расположенный в старинном особняке, а на вырученные деньги возвести многофункциональный духовный центр. Здесь волонтеров-мирян будут готовить к пастырскому служению.
При этом в Клохере на другом конце Ирландии уже шесть лет не было посвящений в духовный сан.
«Через пару десятков лет в этих краях едва ли останется с десяток святых отцов. Но самая печальная статистика — из семинарии Дублина. В столице и окрестностях... на факультете пастырского служения учится лишь один семинарист», — отмечается в материале.
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