В Ирландии заявили о нехватке католических священников

По данным агентства, страна считается самой религиозной в Европе. Однако на фоне ряда скандалов в католической церкви здесь возникли проблемы со священнослужителями. Так, на ирландские Корк и Росс приходится около 70 приходов по несколько храмов, в которых работают 85 священников. Они не справляются с мессами и общественной нагрузкой одновременно. Известно, что епархия Корка и Росса намерена продать свой офис, расположенный в старинном особняке, а на вырученные деньги возвести многофункциональный духовный центр. Здесь волонтеров-мирян будут готовить к пастырскому служению.

При этом в Клохере на другом конце Ирландии уже шесть лет не было посвящений в духовный сан.

«Через пару десятков лет в этих краях едва ли останется с десяток святых отцов. Но самая печальная статистика — из семинарии Дублина. В столице и окрестностях... на факультете пастырского служения учится лишь один семинарист», — отмечается в материале.

