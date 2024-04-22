Митрополит Кирилл: в зоне СВО не хватает более 1300 священников
В зоне проведения спецоперации наблюдается острый дефицит военных священников, заявил митрополит Кирилл в эфире программы на телеканале «Россия-24».
По его словам, сейчас в штате РПЦ на фронте трудятся лишь 309 капелланов, не хватает около 1,3 тысячи штатных священнослужителей для работы с военными.
Митрополит отметил, что 60-70% всех священнослужителей в зоне СВО - добровольцы.
Ранее служивший в колонии для военнопленных священник Олег рассказал о настроениях украинских пленных. По его словам, бойцы ВСУ просят не добавлять их в списки на обмен, военные не хотят вновь попадать в «мясорубку», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru