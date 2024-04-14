В Иране заявили об окончании операции в отношении Израиля
14 апреля 202412:32
Иран завершил предупредительную серию ответных ударов по Израилю, чтобы исключить его реакцию. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери, сообщает PressTV.
«Операция, с нашей точки зрения, завершена, но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — сказал Багери.
Ранее в Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru