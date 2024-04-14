В Иране заявили о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю

Вооруженные силы Ирана в ходе ночной атаки выпустили семь гиперзвуковых ракет по территории Израиля, сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

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Утверждается, что израильские силы противовоздушной обороны не перехватили ни одну из гиперзвуковых ракет. По данным телеканала, в результате запуска повреждена авиабаза Неватим.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля с применением десятков ракет и беспилотников-камикадзе Shahed.

Как сообщил телеканал CNN, Израиль в воскресенье обсудит ответ на атаку Ирана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РакетыИзраильИран

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