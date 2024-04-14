В Иране заявили о пуске семи гиперзвуковых ракет по Израилю
14 апреля 202416:17
Вооруженные силы Ирана в ходе ночной атаки выпустили семь гиперзвуковых ракет по территории Израиля, сообщил иранский государственный телеканал Press TV.
Утверждается, что израильские силы противовоздушной обороны не перехватили ни одну из гиперзвуковых ракет. По данным телеканала, в результате запуска повреждена авиабаза Неватим.
Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля с применением десятков ракет и беспилотников-камикадзе Shahed.
Как сообщил телеканал CNN, Израиль в воскресенье обсудит ответ на атаку Ирана, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru