В Иране заявили о ликвидации участвовавших в беспорядках террористов

В ноябре по стране прокатилась волна протестов из-за повышения цен на бензин. Иранский президент Хасан Роухани назвал их организаторами США и Израиль с целью подрыва безопасности страны.

Отмечается, что убитые террористы имели связь с группировкой "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".



