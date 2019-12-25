В Иране заявили о ликвидации участвовавших в беспорядках террористов

25 декабря 201921:59

В Иране заявили о ликвидации 13 террористов, которые участвовали в беспорядках в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

Сенат США признал Россию «спонсором терроризма»

В ноябре по стране прокатилась волна протестов из-за повышения цен на бензин. Иранский президент Хасан Роухани назвал их организаторами США и Израиль с целью подрыва безопасности страны.

Отмечается, что убитые террористы имели связь с группировкой "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:ИранТеррористы