В Иране заявили о ликвидации участвовавших в беспорядках террористов
25 декабря 201921:59
В Иране заявили о ликвидации 13 террористов, которые участвовали в беспорядках в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.
В ноябре по стране прокатилась волна протестов из-за повышения цен на бензин. Иранский президент Хасан Роухани назвал их организаторами США и Израиль с целью подрыва безопасности страны.
Отмечается, что убитые террористы имели связь с группировкой "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".
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ТЕГИ:ИранТеррористы
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