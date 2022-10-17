В Иране заявили о готовности перейти к новому этапу обмена заключенными с США

Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Мы готовы к реализации следующих этапов соглашения. Вся подготовительная работа сделана. Мы надеемся, что США, руководствуясь гуманными соображениями, пойдут на продолжение обмена и освободят всех иранских заключенных", - приводит агентство ISNA слова Канаани.

Он также отметил, что Вашингтон ставит выполнение соглашения по обмену заключенными в зависимость от возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке"), который был подписан еще в 2015 году.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.