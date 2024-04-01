В Иране заявили о гибели семи военных советников при атаке по Дамаску

Удар нанесен по консульству Ирана в Дамаске. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля.

По данным СМИ, ранения получили 12 человек. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал.

Ранее стало известно о гибели в результате израильского авиаудара генерала КСИР Мохаммада-Реза Захеди. В 2006-2008 годах он командовал сухопутными силами корпуса, отмечает «Радиоточка НСН».

