В Иране заявили о гибели семи военных советников при атаке по Дамаску
При атаке Израиля на столицу Сирии Дамаск 1 апреля погибли семь военных советников Ирана, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет ТАСС.
Удар нанесен по консульству Ирана в Дамаске. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля.
По данным СМИ, ранения получили 12 человек. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал.
Ранее стало известно о гибели в результате израильского авиаудара генерала КСИР Мохаммада-Реза Захеди. В 2006-2008 годах он командовал сухопутными силами корпуса, отмечает «Радиоточка НСН».
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