Иран пригрозил Израилю решительным ответом на обстрел Дамаска

Иран даст решительный ответ на действия Израиля, атаковавшего Дамаск. Об этом заявил посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари.

Консульство Ирана в Дамаске попало под удар ВВС Израиля

«Израильский режим действует в нарушение международных законов, и он получит от нас решительный ответ», - цитирует иранского посла агентство Tasnim.

Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске в понедельник, 1 апреля. Здание получило серьезные повреждения.

По данным СМИ, в результате удара погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Захеди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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