Иран пригрозил Израилю решительным ответом на обстрел Дамаска
1 апреля 202420:13
Иран даст решительный ответ на действия Израиля, атаковавшего Дамаск. Об этом заявил посол исламской республики в Сирии Хосейн Акбари.
«Израильский режим действует в нарушение международных законов, и он получит от нас решительный ответ», - цитирует иранского посла агентство Tasnim.
Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске в понедельник, 1 апреля. Здание получило серьезные повреждения.
По данным СМИ, в результате удара погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Захеди, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru