Иран заявил о гибели командующего ВМС КСИР
30 марта 202611:00
Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
Ранее СМИ сообщили, что Тангсири мог погибнуть в ходе атаки на юге республики, пишет RT.
По данным КСИР, командующий получил тяжелые ранения и впоследствии скончался. Контр-адмирал Тангсири руководил ВМС с 2018 года.
Ранее Израиль заявил об убийстве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Логично и дешево: Когда роботы заменят курьеров в Москве
- В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
- В «Мото-Москве» выразили готовность обучать школьников езде на питбайках
- Введение ПТС на питбайки подстегнет рост цен
- Генерала Кувшинова приговорили к 7,5 года колонии по делу о хищении
- На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом
- Курьерский беспредел: Москвичей предупредили о росте цен на доставку
- Россия высылает второго секретаря посольства Британии
- В Иране сообщили о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия