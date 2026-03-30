Иран заявил о гибели командующего ВМС КСИР

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири погиб в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Ранее СМИ сообщили, что Тангсири мог погибнуть в ходе атаки на юге республики, пишет RT.

По данным КСИР, командующий получил тяжелые ранения и впоследствии скончался. Контр-адмирал Тангсири руководил ВМС с 2018 года.

Ранее Израиль заявил об убийстве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
