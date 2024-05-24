В Иране заявили, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью

Вертолет, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение после столкновения с возвышенностью, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы Генштаба ВС республики.

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Отмечается, что на компонентах винтокрылой машины не было найдено следов пуль или подобных повреждений. Вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью. Пилот находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента.

Президент России Владимир Путин заявил, что гибель иранского лидера Эбрахима Раиси является большой потерей.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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