Иран пообещал ответить на атаку дронов и намеки Украины о причастности
Иран не оставит без ответа атаку на объект министерства обороны страны в городе Исфахане. Об этом заявил член комиссии иранского парламента по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
В ночь на воскресенье в Исфахане прогремел взрыв. Позже минобороны Ирана сообщило о неудачной попытке нападения на военный объект с помощью беспилотников. По данным СМИ, к инциденту могут быть причастны США и Израиль. При этом в офисе президента Украины намекнули на то, что Киев также может иметь отношение к атаке: якобы Иран «наказывают» за предполагаемую помощь России, пишет «Свободная пресса».
Как отметил Мешкини, Украина не позволяет себе более откровенные выпады против Ирана, опасаясь ответа Тегерана, который «ни с кем не шутит».
«На наш взгляд, ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада», — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.
Говоря о том, какую позицию Иран может занять в случае конфликта с Украиной, Мешкини подчеркнул, что Тегеран точно не встанет на сторону Запада, пишет Газета.ру.
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