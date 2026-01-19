В Иране во время беспорядков повредили 250 школ и 300 мечетей
Более 600 школ, мечетей и духовных учебных заведений получили повреждения во время беспорядков в Иране. Об этом сообщил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Эбрахим Азизи, передает агентство Tasnim.
«В ходе этих событий было повреждено более 250 школ, а также 300 мечетей, здания 90 духовных учебных заведений», - отметил парламентарий.
Кроме того, получил повреждения 2 221 автомобиль сил охраны правопорядка и ополчения «Басидж» Корпуса стражей исламской революции.
Ранее СМИ сообщили, что в Иране в результате протестов могли погибнуть более 12 тысяч человек.
