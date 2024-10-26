В Иране в результате теракта погибли 10 полицейских

Как минимум 10 сотрудников правоохранительных органов стали жертвами теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом заявили в пресс-службе управления полиции исламской республики.

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Теракт произошел в округе Гоухар Кух. Имена заказчиков и исполнителей неизвестны.

Глава Министерства внутренних дел Ирана Эскандар Момени поручил сформировать рабочую группу по расследованию произошедшего.

Ранее в результате теракта в гостинице в столице Сомали Могадишо погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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