В Иране в результате теракта погибли 10 полицейских
26 октября 202414:59
Как минимум 10 сотрудников правоохранительных органов стали жертвами теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом заявили в пресс-службе управления полиции исламской республики.
Теракт произошел в округе Гоухар Кух. Имена заказчиков и исполнителей неизвестны.
Глава Министерства внутренних дел Ирана Эскандар Момени поручил сформировать рабочую группу по расследованию произошедшего.
Ранее в результате теракта в гостинице в столице Сомали Могадишо погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru