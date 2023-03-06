В Иране сообщили о разработке нового БПЛА на базе самолета

Он отметил, что на сегодняшний день ожидается завершение создания опытного образца, после чего начнут проводить его испытания.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе условились продолжить контакты, сообщает НСН.

