В Иране сообщили о разработке нового БПЛА на базе самолета

Иран разрабатывает новый беспилотник (БПЛА) в основе которого будет заложен истребитель «Гахер-313». Об этом сообщил иранский министр обороны Мохаммад Реза Аштияни, слова которого приводит агентство Тасним.

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Он отметил, что на сегодняшний день ожидается завершение создания опытного образца, после чего начнут проводить его испытания.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе условились продолжить контакты, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранБеспилотники
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