В Иране сообщили о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия
Более 130 объектов историко-культурного наследия получили повреждения в Иране в результате ударов США и Израиля. Об этом заявили в министерстве культуры республики, передает пресс-служба иранского правительства.
Количество поврежденных объектов возросло с 114 до 131, в их число входят объекты всемирного, национального, регионального значений.
«Это свидетельствует о растущих масштабах ущерба и необходимости немедленного вмешательства и внимания мирового сообщества к сохранению общего культурного наследия человечества», - отметило министерство.
Повреждения получили в том числе 50 музеев и 64 туристических объекта.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам осталось поразить около 3,5 тысячи целей в Иране.
