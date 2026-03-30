В Иране сообщили о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия

Более 130 объектов историко-культурного наследия получили повреждения в Иране в результате ударов США и Израиля. Об этом заявили в министерстве культуры республики, передает пресс-служба иранского правительства.

Количество поврежденных объектов возросло с 114 до 131, в их число входят объекты всемирного, национального, регионального значений.

«Это свидетельствует о растущих масштабах ущерба и необходимости немедленного вмешательства и внимания мирового сообщества к сохранению общего культурного наследия человечества», - отметило министерство.

Повреждения получили в том числе 50 музеев и 64 туристических объекта.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам осталось поразить около 3,5 тысячи целей в Иране.

ФОТО: РИА Новости
