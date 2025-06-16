В Иране сообщили о сбитом израильском F-35 над Тебризом

Иранские силы противовоздушной обороны сбили очередной израильский истребитель F-35 в районе города Тебриз на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство Tasnim, уточняя, что речь идет уже о четвертом подобном случае с начала вооруженного противостояния с Израилем.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося обмена ударами между двумя странами, начавшегося после того, как израильские военные в ночь на 13 июня нанесли массированный удар по территории Ирана. В Тель-Авиве заявили, что операция направлена на срыв предполагаемой военно-ядерной программы Тегерана, которую Израиль считает близкой к завершению.