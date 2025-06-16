В Иране сообщили о сбитом израильском F-35 над Тебризом

Иранские силы противовоздушной обороны сбили очередной израильский истребитель F-35 в районе города Тебриз на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство Tasnim, уточняя, что речь идет уже о четвертом подобном случае с начала вооруженного противостояния с Израилем.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося обмена ударами между двумя странами, начавшегося после того, как израильские военные в ночь на 13 июня нанесли массированный удар по территории Ирана. В Тель-Авиве заявили, что операция направлена на срыв предполагаемой военно-ядерной программы Тегерана, которую Израиль считает близкой к завершению.

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Израильские атаки были сосредоточены на ядерной инфраструктуре, военных базах, объектах ПВО, а также на высокопоставленных представителях иранского командования. В ответ Иран применяет ракеты и ударные беспилотники, нацеленные на военные и оборонные объекты на израильской территории.

Боевые действия привели к значительным потерям среди гражданского населения. По данным израильских властей, в результате иранских обстрелов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и почти 1800 пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

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