В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

На юге Ирана зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5, говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6

Эпицентр землетрясения находился в районе города Бендер-Аббасс населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В минувшее воскресенье землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе города Дюздже на северо-западе Турции. Очаг находился на глубине 5,39 километра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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