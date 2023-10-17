В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
17 октября 202319:59
На юге Ирана зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5, говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Бендер-Аббасс населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
В минувшее воскресенье землетрясение магнитудой 3,9 произошло в районе города Дюздже на северо-западе Турции. Очаг находился на глубине 5,39 километра, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru