В Иране ответили на слова Зарифа о Сулеймани

Хатибзаде указал на необходимость рассматривать речь министра иностранных дел полностью, а не по отдельным высказываниям. «Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве», — сказал он.

Хатибзаде отметил, что Зариф «уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии».

Ранее в интернете появилась запись, на которой Зариф на одной из бесед осудил решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии. Также глава МИД Ирана выразил мнение, что генерал якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана.

Как сообщалось, Россия и Иран подготовят межправительственное соглашение о взаимодействии в сфере биологической безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Как отметил Лавров, угрозы в области биобезопасности нарастают, при этом не существует механизмов, позволяющих обеспечить открытость всех государств в этой сфере.

