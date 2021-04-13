РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в области биобезопасности

Россия и Иран подготовят межправительственное соглашение о взаимодействии в сфере биологической безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Как отметил Лавров, угрозы в области биобезопасности нарастают, при этом не существует механизмов, позволяющих обеспечить открытость всех государств в этой сфере.

«Поэтому мы с иранскими друзьями, как и многие другие наши партнеры, считаем необходимым продвигаться по двусторонним каналам с целью обеспечить транспарентность в этой весьма важной сфере», — цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, глава российского МИД добавил, что РФ намерена продолжать оказывать помощь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. В том числе, Москва обеспечит производство российской вакцины «Спутник V» на территории Ирана.

