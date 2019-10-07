В Иране назвали причину задержания российской журналистки

Причина задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране связана с проблемами с визой, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, пишет RT.

По его словам, дело связано с проблемами с визой, а не со шпионажем, как писали ранее в прессе.

Ранее в Кремле заявили, что считают задержание Юзик неприемлемым и надеются на скорейшее освобождение журналистки, пишет Ura.ru.

Вызванный ранее в МИД России посол Ирана Мехди Санаи заявил, что журналистка скоро будет освобождена, пишет «Свободная пресса». Напомним, Юлия Юзик известна как автор книги о террористках-смертницах. 4 октября стало известно о её задержании по приезде в Тегеран. Там у неё отобрали паспорт и заперли в камере.

Добавим, Борис Войцеховский, экс-супруг журналистки Юлии Юзик из России, задержанной в Тегеране, рассказал о переговорах российских дипломатов с МИД Ирана.

