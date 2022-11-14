В Иране анонсировали визит делегации МАГАТЭ в страну
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время посетит Иран. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани, передает агентство Tasnim.
Представитель дипломатического ведомства подтвердил, что на минувшей неделе делегация из Тегерана посетила Вену, где провела встречи с руководством МАГАТЭ.
«Безусловно, Иран продолжит свое плодотворное сотрудничество с МАГАТЭ в области решения вопросов атомной безопасности. Мы пришли к соглашению об осуществлении поездки делегации МАГАТЭ в Иран. К сожалению, как и раньше, есть стороны, пытающиеся повлиять на технический процесс реализации переговоров Ирана и МАГАТЭ», – отметил Канаани.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Иран согласился на визит представителей агентства по атомной энергии в ноябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что специалисты получат ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, по данным МАГАТЭ, обнаружили на трех незаявленных иранских объектах.
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