В Иране анонсировали визит делегации МАГАТЭ в страну

Представитель дипломатического ведомства подтвердил, что на минувшей неделе делегация из Тегерана посетила Вену, где провела встречи с руководством МАГАТЭ.

«Безусловно, Иран продолжит свое плодотворное сотрудничество с МАГАТЭ в области решения вопросов атомной безопасности. Мы пришли к соглашению об осуществлении поездки делегации МАГАТЭ в Иран. К сожалению, как и раньше, есть стороны, пытающиеся повлиять на технический процесс реализации переговоров Ирана и МАГАТЭ», – отметил Канаани.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Иран согласился на визит представителей агентства по атомной энергии в ноябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что специалисты получат ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, по данным МАГАТЭ, обнаружили на трех незаявленных иранских объектах.

